هل ستصبح مصر دولة جليدية بسبب التغيرات المناخية؟.. عباس شراقي يوضح

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن التغير المناخي ظاهرة تحدث للكرة الأرضية على فترات منتظمة مثل الصيف والشتاء

وتابع شراقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مدة الشتاء الكبير في العصر الجليدي 90 ألف سنة، مشيرًا إلى أن آخر عصر جليدي انتهى من 11 ألف سنة وحدث بعد ذلك ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى درجة واحدة كل ألف سنة.

وأوضح أن الفرق بين متوسط درجات الحرارة في الصيف والشتاء هو 30 درجة، مضيفا أنه خلال مليون سنة الأخيرة شهدت الكرة الأرضية 11 عصر جليدي.

ورد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على سؤال هل ستصبح مصر دولة جليدية بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث، موضحًا: نعيش حاليا العصر الدفيء وغير معروف موعد انتهائه ولكن المؤكد أن هناك عصر جليدي قادم يستغرق 90 ألف سنة.

وأردف أن المعدل الطبيعي هو ارتفاع الحرارة درجة واحدة كل 1000 سنة ولكن القرن الأخير شهد ارتفاع الحرارة درجة واحدة والخوف أن ترتفع خلال 50 سنة فقط درجة واحدة فقط، لافتًا إلى أنه بزيادة عدد سكان الكرة الأرضية يقابله زيادة الطلب على الغذاء، وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الغطاء النباتي والحيواني.

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