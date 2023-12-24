حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وزير الدفاع.. وأسعار صادمة للذهب في 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقصر الاتحادية، كما اجتمع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: