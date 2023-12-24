كرم جبر : الإعلام المصري ارتفع بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة

كتب- نشأت علي:

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام المصرى قام بدور كبير خلال تناول أحداث غزة والانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال "جبر"، إنه خلال الانتخابات الرئاسية اعتمد الإعلام المصري على تنفيذ المعايير الدولية والتزم بالعدالة بين كافة المرشحين وكان اعلاما نظيفا وابتعد عن التجريح وتناول الحياة الشخصية وبعض الممارسات التي كانت موجودة في السابق كما اعتمد على الحشد المبني على الوعي.

وأضاف كرم جبر، أن الإعلام المصري ارتفع بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة مشيرا الى ان هناك ضوابط للإعلام المصري منها ألا يزج نفسه في اي خلاف أن يعمل على لم الشمل واحترام شأن الدول الأخرى والا يوظف الإعلام في تصفية حسابات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن " تقوية الإعلام المصرى محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة" بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وقال جبر انه يشهد لرئيس الدولة أنه لم يذكر اي رئيس دولة أو دولة إلا بالخير وبالتالي على الإعلام أن يكون على نفس المستوى.

وأكد جبر على قضية الوعي وأبرز ما فيها العلاقة بين الأديان والأوطان وجئنا في وقت كان ما كان هناك من ينادي عن التنازل عن قطعة أرض ومن الثوابت الإعلامية أيضا الوحدة الوطنية بين فئات الشعبي ترسيخ الإعلام العدالة التصالحية في وقت كان هناك من ينادي في فترة ما بالثأر والانتقام والعدالة الانتقالية واستدعاء تجارب دول اخرى لا تنطبق علينا.

وشدد على أن مصر تطبق العدالة التصالحية ولم شمل المجتمع دون إراقة نقطة دم و يشهد للرئيس انه قام بلم شمل المجتمع بهدوء.

وتحدث كرم جبر حول دور الإعلام في حماية الطفل والنشء والمجتمع محددا عدد من القضايا التي يتم التصدي لها وهي المثلية والتطرف و العنف، مضيفا أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت نوع من العلاقات الغريبة ولكن الخطر الأكبر في المنصات لانه غير مسيطر عليها ولكن نعتمد على وعي الشباب حيث قاد الشباب حملة مقاطعة عند عرض فيلم كليوباترا بطريقة غير مرضية على إحدى المنصات ما يعني ان هناك وعي لدى الشباب مشيرا إلى وجود ٧٥ مليون حساب على فيسبوك معظمها مزيفة ويجب ضبط ذلك.