رئيس "تعليم الشيوخ": طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية بشأن المناطق الصناعية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بالمجلس، إن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية في ما يخص المناطق الصناعية، وهناك أكثر من أربع مناطق صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف دعبس أن هناك خدمات لوجستية متميزة لتلك المناطق؛ سواء من حيث الموانئ، إذ يوجد في مصر 6 موانئ بواقع 3 موانئ على البحر الأحمر، ومثلها على البحر الأبيض المتوسط، ويوجد عدد كبير من المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية والاقتصادية، وهناك أكثر من 90 منشأة بمناطق بالقرب من الموانئ أو داخل الحيز الخاص بها، ويوجد على تلك الموانئ 270 منشأة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقدم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عدة أسئلة للحكومة؛ لتلقي إجابات شافية عليها وإيضاح كل الأمور الخاصة بها لأعضاء المجلس.

وقال دعبس إن هيئة الطرق والكباري كانت قد أعلنت العمل لتجدد وتطوير ميناء العين السخنة ووضعت له موازنة مبدئية بمبلغ 20 مليار جنيه مصري، فماذا تم في هذا الأمر؟ وهل الأمور تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه أم أن هناك أمورًا أخرى تؤجل البدء في عملية التطوير والتحديث للميناء؟

وتساءل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن موقف العديد من المنشآت والشركات العالمية؛ والتي أكدت أنها وقعت بتاريخ 15 نوفمبر، وأعلنت أنه سيتم الإنتاج في 2026؛ فهل الأمور تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه، وعن نتائج وثمرة زيارة الوفد الصيني للمنطقة، وما تم بناء على تلك الزيارة.

واستفسر دعبس عما أعلنته دولة بلجيكا للاستثمار في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وما تم في هذا الملف، وما وصلت إليه آخر الأمور فيه.

وأكد النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية مهمة بالنسبة إلى مصر في ضوء ما يمر به العالم .

وأشار النائب إيهاب وهبة إلى إعلان الحكومة محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي المهم.

وتساءل النائب، خلال الجلسة العامة، قائلًا: ماذا فعلنا في المحور اللوجستي الخاص بإصلاح السفن، وعن وادي التكنولوجيا، وماذا تم فيه حتى الآن؟ وماذا سنقدم لمجموعة البريكس؟ قائلًا: محور قناة السويس هو المحور الأهم .