وزير العمل: المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ستضمن صحة ودقة قاعدة البيانات

القاهرة- أ ش أ:

أكد حسن شحاتة وزير العمل أن المنصة الإلكترونية الجديدة للعمالة غير المنتظمة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد، مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، واستمع إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل

وشاهد الوزير مع المختصين عرضا حول كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها تمهيدًا للحصول على الخدمة إلكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث تجريبي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي ، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث التجريبي لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع وبكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس.