فرص عمل وزيادة العملة الصعبة.. برلمانية "حماة الوطن" توضح أهمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ يستهدف أن تكون إحدى المناطق اللوجستية لدعم مشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدتها مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن الحكومة أنشأت 9 آلاف كيلومتر من الطرق لربط الدلتا والصعيد وسيناء بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتبنى بيئة أعمال صديقة للمستثمر، وستكون حجر الزاوية لخطط التنمية ودعم المستثمرين.

وأكد عبد المحسن أن هذه الخطط التنموية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تؤدي إلى تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات وزيادة العملة الصعبة.

وقال رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: إقامة المنطقة الحضرية والسكانية وهو هدف استراتيجي في منطقة السويس، مطالبًا بضرورة كشف الخطط المستقبلية للتوسع في الاستثمار.

وشدد النائب أيمن عبد المحسن، على ضرورة الكشف عن الخطة الترويجية لجذب الاستثمارات من دول العالم والتجمعات الاقتصادية العالمية، وتحديدًا تجمع البريكس الذي انضمت إليه مصر حديثًا.