لتوفير الدولار.. وزيرة الهجرة تكشف لـ"مصراوي" طرق جذب تحويلات المصريين بالخارج

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الآليات التي تتبعها من أجل توفير الدولار للدولة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، قائلةً: نتفهم أن أزمة الدولار عالمية، والاحتياطي النقدي لكل الدول هو أولوية قصوى بالنسبة إليها، ونتفهم أن التحويلات لجميع الدول؛ بما فيها مصر، من جالياتها في الخارج، قلَّت.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": ندرس احتياجات المصريين بالخارج والخدمات التي طلبوها، ومن ثمَّ نُقدِّم لهم الخدمات بتخفيض مقابل الدفع بالدولار، وهذه هي الآلية البديلة، لأنَّ المصري عندما يعود إلى بلده يُحوِّل الدولار والعملة الصعبة للجنيه، حتى يحصل على الخدمة.

وتابعت: نُقدِّم له الخدمة بتخفيض أكثر ممَّا يتصوَّر في مقابل أن يدفع بالدولار بشكل مباشر، وهذه هي الآليات البديلة للتحويل، ونخدم فيها المصريين في الخارج.. وفي المقابل؛ هم ليسوا في حاجة إلى الحصول على الخدمة عن طريق تحويل الدولار في السوق السوداء، ولكن دفعه مباشرةً مقابل الخدمة التي يحصل عليها.

واستطردت: وننوي وضع كل هذه المحفزات والخدمات في تطبيق موحد؛ يحصل عليه المصريون حول العالم، حتى يحصلوا على أي خدمة يُريدونها، مثل ربط شهادة في البنك أو شراء شقة أو تذكرة طيران أو سيارة، وكل ما يريدونه، وكل ذلك بتخفيضات مخصَّصَة للمصريين بالخارج، أخذًا في الاعتبار أنهم سيدفعون بالدولار مقابل الخدمة وليس بالعملة المحلية.

واستكملت: ولا يوجد أحد مجبر على أي شيء؛ لأنَّهم في حاجة إلى الخدمة، حيث درسنا كل احتياجاتهم ونُحاول تقديمها لهم بمحفزات.. وحتى أحصل من الحكومة المصرية على كل هذه المحفزات كان يجب أن تستفيد الحكومة هي الأخرى بشكلٍ أو بآخر، وبذلك نكون قد قدَّمنا خدمات للمصريين بالخارج بتخفيض كبير، وفي الوقت ذاته حصلت الحكومة على العملة الصعبة التي تحتاج إليها.

وذكرت: وقد لا يكون ذلك بقوة التحويلات المباشرة، وهناك الكثير من المعثرات داخل بعض الدول الأخرى التي لا تقبل بوجود بنوك مصرية على أراضيها؛ الأمر الذي يُعطِّل الأمور، وويوجد الكثيرون الذين يُحاولون محاربة مصر بخروج الدولار إلى دول أخرى، ونتمنى من هؤلاء أن يَروْن النور ويعلموا أن هذا ليس الأسلوب الأمثل للحرب، لأنه ليس بها شرف.

وأضافت: وفي الوقت ذاته نُحاول رؤية ما البدائل التي تسمح للمصريين أن يسعدوا بالحصول على الخدمات التي يطلبونها ويُحولون المال بالطريقة الصحيحة.