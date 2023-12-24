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على هامش مشاركته في "العالمية للقرآن".. درع وزارة الأوقاف لإمام الحرم النبوي

12:32 م الأحد 24 ديسمبر 2023

محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف، الأحد، درع الوزارة تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، على هامش مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

من جانبه أعرب الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر ، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم.

وأكد أن إنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها، وارتقى وزيرها بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبد الباري بن عواض وزارة الأوقاف الحرم النبوي الشريف

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