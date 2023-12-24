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بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات

11:16 ص الأحد 24 ديسمبر 2023
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    بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات (2)
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    بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات (4)
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    بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات (5)
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    بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات (3)
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    بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات (6)
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    بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات (1)
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كتب - محمد عبيد

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وفندق لوميريديان مطار القاهرة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث تزينت صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية والفندق بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل بالإضافة إلى الديكورات المختلفة احتفالا بالعام الجديد.

وقام العديد من الركاب داخل صالات السفر والوصول بالتقاط الصور التذكارية مع بابا نويل وأشجار الكريسماس، كما قامت قيادات المطار بعمل جولات مستمرة داخل الصالات لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب وفقا لتعليمات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني.

بابا نويل أشجار الكريسماس ميناء القاهرة الجوي فندق لوميريديان

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