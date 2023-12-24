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كيف نتجنب الإصابة بـ الاكتئاب الشتوي؟ وما هي طرق علاجه؟.. فيديو

10:39 ص الأحد 24 ديسمبر 2023

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كتب- أحمد السعداوي:

تحدث الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن سبب تعرض بعض الأشخاص إلى الاكتئاب في فصل الشتاء، موضحا طرق تجنب الإصابة به.

أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الإصابة بالاكتئاب في فصل الشتاء ترجع إلى الحالة والشخصية المزاجية، كذلك عدم الشعور بالتفاؤل والحياة، وأيضا الصلابة النفسية لمواجهات الأزمات، مشددا على أهمية امتلاك المقومات لتحمل المواقف الإنسانية وتجنب الإصابة بالاكتئاب.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الإصابة بالاكتئاب، من أهم أسبابها المشكلات في شخصية الإنسان، مبينا أن المرض النفسي يتربى وينمو داخل الإنسان، قد يرجع إلى عدة عوامل منها مرحلة الطفولة وما مر به وعلى سبيل المثال الضرب والتنكيل والإهانة والعمالة المبكرة والزواج المبكر والطلاق وختان الإناث والكثير من المشكلات.

الاكتئاب الشتوي وليد هندي الصحة النفسية الشتاء

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