حدث ليلاً| مشاورات بشأن خطة تخفيف الأحمال وتطورات الأوضاع في غزة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أستاذ مناعة: المتحور كورونا الجديد لا يبدأ بأعراض البرد التقليدية

كشف الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، أعراض متحور كورونا الجديد، "جيه.إن.1"، مؤكدًا أن المتحور الجديد لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، معقبًا: "متحور طيب وابن حلال".

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متحدث الوزراء يكشف عن تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يولي أهمية قصوى لملف ضبط أسعار السلع الأساسية، وهناك لجنة مُشكلة لمتابعة الأسعار.

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بايدن: أجريت اتصالًا مطولًا مع نتنياهو ولم أطالبه بوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن أجري اتصالا مطولا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه لم يطلب منه وقف إطلاق النار.

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هل يشهد الجنيه المصري انخفاضات أخرى قريبًا؟.. خبير مصرفي يوضح

كشف الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، حقيقة خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبًا، مشددًا على أهمية التوازن بين السياسيات النقدية والمالية، وعدم الاستمرار في رفع سعر الفائدة في سبيل مواجهة التضخم.

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سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا عن مياه النيل

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، إن توقيع مصر على إعلان المبادئ في عام 2015 لم يكن تنازل عن حصتها في مياه النيل، موضحًا أن من بنود إعلان المبادئ، أن مصر وافقت على إنشاء سد إثيوبي يولد كهرباء وليس تخزين مياه، بالإضافة إلى عدم إلحاق أي ضرر على دول المصب.

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إعلام عبري: عدد أنفاق غزة يزيد بنسبة 500 إلى 600% عن تقديرات الجيش

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتنعون بإمكانية تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة لكن الأمر سيتطلب أشهرا من القتال والخسائر.

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رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث بمحيط باب المندب جنوب اليمن

قالت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، إن إحدى الهيئات البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن حادث في محيط باب المندب جنوب غرب الصليف في اليمن.

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الجهاز التنفيذي للمشروعات يطرح شقق جديدة للحجز في محافظة القاهرة

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، طرح شقق جديدة ضمن مشروعات الجهاز والتي تتواجد في المجمع السكني بمحافظة القاهرة بمنطقة حلوان.

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حماس: قرار مجلس الأمن هزيل ولا يلبي الحاجة الملحة التي خلفتها آلة العدوان الإسرائيلية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن أكثر من 21 ألف شهيد وإصابة أكثر من 56 ألفا أغلبهم من الأطفال والنساء

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