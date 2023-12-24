نقلت 4.5 ملايين مسافر.. "فلاي دبي" تعلن حصاد 2023



كتب - محمد عبيد:

أعلن غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي" الإماراتية، حصاد الشركة خلال 2023 والذي تضمن نقل أكثر من 4.5 مليون مسافر بزيادة قدرها 30% مقارنة عن العام الماضي وتحقيق ارباح قياسية بلغت 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) ، وانضمام 13 طائرة من بوينج 737 ماكس إلى أسطول الشركة خلال العام.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الشركة خاص بحصاد العام الجاري، وتلقي "مصراوي" نسخة منه، وتابع غيث الغيث أصبح أسطول الشركة يتألف من 84 طائرة من بوينج 737، منها 55 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، و 29 طائرة من بوينج 800-737 الجيل الجديد ، كما تقدمت الشركة بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينج 787 دريملاينز.

وقال غيث الغيث، نمت شبكة "فلاي دبي" لتصل إلى 122 وجهة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن 2023 كان عاماً استثنائيا آخر مع الفرص ومعالم النمو التي حققتها الشركة، وتعكس الإنجازات الأسس القوية التي وضعناها، والتي توضحت في أداء مالي قوي ، كما حصلت الشركة على 4 جوائز تقديرية في الصناعة في عام 2023، مما يعكس نمو ونضوج نموذج أعمال الشركة ، جائزة "شركة الطيران العام" في حفل توزيع جوائز افياتور الشرق الأوسط، وحصلت على تصنيف "أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسية"، وتكريمها ضمن الدورة الثانية والعشرين لجوائز بزنس ترافلير الشرق الأوسط ، و"جائزة المرونة" في قطاع الشحن الجوي.