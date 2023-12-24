نشرة منتصف الليل| تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

أجواء باردة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر، على كافة أنحاء البلاد.. اضغط للمزيد

متحدث الوزراء يكشف عن تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يولي أهمية قصوى لملف ضبط أسعار السلع الأساسية، وهناك لجنة مُشكلة لمتابعة الأسعار... اضغط للمزيد

وزير الري: إثيوبيا تريد الهيمنة على النيل وهو ما لن نسمح به

عقب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.. اضغط للمزيد

عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني للعمل بعد تعطلها بسبب حالة انتحار

عادت حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني إلى العمل من جديد، بعد توقفها لدقائق في محطة مترو فيصل، لوجود حالة انتحار لشاب أسفل عجلات قطار المترو.. اضغط للمزيد



