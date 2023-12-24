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BBC

نشرة منتصف الليل| تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

01:30 ص الأحد 24 ديسمبر 2023

أحمال الكهرباء

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كتب- محمد شاكر:
شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

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