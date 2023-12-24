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الخميس.. "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" فى ملتقى الهناجر الثقافى

04:00 ص الأحد 24 ديسمبر 2023

نجيب محفوظ

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كتب- محمد شاكر:
يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب"، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبد الله رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق، الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول عضو لجنة الرواية والسرد بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنان التشكيلي والروائي أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، الروائي الدكتور شريف مليكة، الناقدة والكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس.

نجيب محفوظ ملتقى الهناجر الثقافي

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