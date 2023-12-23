تبدأ بـ 28.5 ألف جنيه.. تعرف على أسعار رحلات عمرة رجب 1445هـ

كتب- محمد شاكر:

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن تفاصيل عمرة شهر رجب 1445، وهو أحد الأشهر الحرم، والذي يوافق أول أيامه يوم 13 يناير 2024.

ويرصد مصراوي في السطور التالية كل ما يخص أسعار رحلات عمرة شهر رجب المبارك.

وأعلنت شركات السياحة عن برامج عمرة شهر رجب لعام 1445ه/2024م، وعدد أيامها 15يوما، (10 ليال منها بمكة المكرمة و4 ليال بالمدينة المنورة)، وجاءت أسعارها كالتالي:

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثنائية نحو 32700 جنيه.

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثلاثية نحو 30500 جنيه.

- بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة رباعية نحو 28500 جنيه.

مع مراعاة اختلاف الأسعار وفقا لقرب المسافة من وإلى الحرم المكي.

ويشمل برنامج العمرة ما يلي:

- تذاكر الطيران علي كل من خطوط السعودي ومصر للطيران «القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.