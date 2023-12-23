صدق أولا تصدق.. "متحدث الوزراء" ينشر صورًا لتطوير مدينة أسوان الجديدة

كتب- محمد شاكر

نشر الكاتب هاني يونس المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور حول تطوير مدينة أسوان الجديدة.

وعلق يونس، على الصور قائلا: صدق أولا تصدق، هذه أسوان الجديدة، صعيد مصر، تحيا مصر، عدسة المتميز خالد البدرى.