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BBC

صدق أولا تصدق.. "متحدث الوزراء" ينشر صورًا لتطوير مدينة أسوان الجديدة

09:23 م السبت 23 ديسمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
  • عرض 9 صورة
    أسوان الجديدة صعيد مصر
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كتب- محمد شاكر
نشر الكاتب هاني يونس المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور حول تطوير مدينة أسوان الجديدة.

وعلق يونس، على الصور قائلا: صدق أولا تصدق، هذه أسوان الجديدة، صعيد مصر، تحيا مصر، عدسة المتميز خالد البدرى.

صعيد مصر أسوان الجديدة مجلس الوزراء

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