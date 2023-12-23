وزير الرى يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي .

وناقش وزير الري، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأكد وزير الري، على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس في ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .

وأشار إلي ضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي لأغراض الزراعة، مؤكدًا علي أهمية حث المزارعين علي التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه .