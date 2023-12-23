إعلان

BBC

متحدث الوزراء يكشف عن تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

08:07 م السبت 23 ديسمبر 2023

مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يولي أهمية قصوى لملف ضبط أسعار السلع الأساسية، وهناك لجنة مُشكلة لمتابعة الأسعار.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزارة التموين اتخذت عدد من الإجراءات لخفض سعر السكر الفترة الماضية، ومنها ضخ 245 ألف طن من السكر بالأسواق، وهو ما ساهم في خفض السكر، فضلا على أن الفترة المقبلة سيتم طرح محصول السكر الجديد مما يساهم في خفض سعر السكر تدريجيًا.

وعن تخفيف أحمال الكهرباء، كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن هناك مشاورات تجرى حاليا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، وبمجرد تكوين الرؤية المتكاملة عن الأمر، سيتم الإعلان عنها.

أقرأ أيضا:
الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

أزمة السكر تخفيف الأحمال قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"نتنياهو أراد لهم الموت".. المقاومة تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين ترجح مقتلهم بقصف للاحتلال
عاجل| ما هو الدولار المجمد وما حقيقة انتشاره من السوق السوداء للعملة في مصر؟
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟بعد انخفاضه..