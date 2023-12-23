وزير الري: إثيوبيا تريد الهيمنة على النيل وهو ما لن نسمح به

كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.

وقال "سويلم"، خلال تصريحاته لفضائية "العربية"، مساء السبت، إن مصر فتحت المسار التفاوضي بناء على ما اتفق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وكان مدته 4 أشهر وانتهت دون جدوى، مؤكدًا أن مصر لم تستطع التوصل لاتفاق على مدار 12 سنة مع الجانب الإثيوبي في الملء والتشغيل.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن مصر لم تتفق على بنود تخص ملء سد النهضة، متهمًا إثيوبيا بإقحام مواضيع أخرى في التفاوض، رغبة في الهيمنة على النيل الأزرق وهو ما لن نسمح به، محذرًا أديس أبابا من الإضرار بالأمن المائي.

وشدد الوزير، أن السلطات المصرية تراقب ما يحدث في الجانب الإثيوبي والإجراءات الأحادية، مشيرًا إلى أن كل من مصر والسودان ليس لديهما معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة ولا تستطيع تقدير أمان السد ويبقى هذا قلقًا مشروعًا.

وحذر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من على الأرض ويؤثر على ١٥٠ مليون مواطن في مصر والسودان، متسائلا عن كيفية إعلانها الالتزام بحماية احتياجات مصر والسودان وفي نفس الوقت تخصم من مياه النيل 26 مليار متر مكعب في الملء الرابع.