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BBC

القاهرة الإخبارية: مصادر مصرية تنفي تنفيذ إسرائيل عملية برية في غزة على حدود مصر

04:41 م السبت 23 ديسمبر 2023

الدبابات الإسرائيلية

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كتب- مصراوي:

نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكان قد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبابات قوات الاحتلال بدأت في تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء وهدم بيوتهم.

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الدبابات الإسرائيلية إسرائيل حدود قطاع غزة مع مصر قطاع غزة قناة القاهرة الإخبارية

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