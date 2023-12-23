فيديو| تحذير لطلاب الثانوية العامة.. وحقيقة تغيير نظام الامتحانات

كتب- إسلام لطفي:

روَّج البعض في الساعات الماضية، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أصدر بيانًا نفى خلاله ذلك الأمر.

وأكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت التعليم على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، في المدارس بلجان مؤمنة وتعقد بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسي بأكمله من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء المنهج الدراسي وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية، وتتضمن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، ويجري وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

ومن ناحية أخرى طالبت بعض المدارس الثانوية طلابها بضروة الالتزام بالحضور، تجنبًا للعقوبة بالفصل، لأنه لأن الغياب يعتبر مخالفة ويستوجب تنفيذ القرار الوزاري الذي ينص على "فصل من ينقطع عن المدرسة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذرًا قانونيًّا.

ووجَّه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بضرورة تطبيق الغياب الإلكتروني على الطلاب منذ بدء الأسبوع الأول من العام الدراسى الحالى، حيث انطلق العام الدراسى 1 أكتوبر الماضى، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى 24 يناير 2024 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسم إعادة القيد بسبب الغياب مبلغ قدره 25 جنيها يسددها الطالب قبل إعادة قيده مرة أخرى للدراسة، لافتة إلى أنه فى حالة عدم اتخاذ الطالب إجراءات إعادة القيد مرة أخرى يتم تحويله إلى نظام المنازل ويؤدى الامتحان وفق نظام المنازل.