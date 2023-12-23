بخطوات بسيطة.. طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء "الكارت"

كتب- محمد صلاح:

يتساءل بعض المواطنين مستخدمي عداد الكهرباء "الكارت"، عن طريقة معرفة الاستهلاك؛ حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء بشكل مفاجئ، فضلًا عن تحديد الوقت المناسب للشحن الجديد.

ويوضح "مصراوي" كيفية وطريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت

يمكن معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت من خلال شاشتَين رئيسيتَين بالعداد، واحدة لإظهار الرصيد بالجنيه، وأخرى تظهر الرصيد بالـ"ك.و.س".

وأشار مرفق الكهرباء إلى أنه في حال ظهور اللمبة الحمراء في العداد؛ فهذا يعني أن الرصيد بات 10 جنيهات فقط، ولهذا تبدأ "لمبة الرصيد" تعطي تنبيهًا للمستخدم، وهي أقصى لمبة على اليمين، وإنذار آخر إذا انقطع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة يتم وضع الكارت في العداد دون شحن؛ ليعمل التيار إلى أن يتم الشحن.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في وقت سابق، إمكانية شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة من خلال خدمة "سلفني شكرًا"؛ والتي تتيح استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة بعد نفاد رصيد الكارت، من خلال وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل إلى أن يشحن المشترك الكارت مرة أخرى.

ويتمكن المواطنون، من خلال خدمة "سلفني شكرًا"، من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء، وتُخصم قيمة الاستهلاك عند شحن الرصيد بالعداد بشكل مباشر، كما أن الخدمة تسري على العدادات مسبقة الدفع التي تنتج من 2019 إلى الآن، أما العدادات القديمة فلن تتوفر بها.