إعلان

BBC

الرئيس الإيراني يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

01:32 م السبت 23 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسًا لمصر.

ومن ناحيته ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه اللفتة المُقدرة، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتطرَّق الاتصال أيضًا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

اقرأ أيضًا

الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحدد المناطق المعرضة للأمطار اليوم

نقيب السياحيين: مؤشرات إيجابية بالوصول لـ 15 مليون سائح نهاية الموسم

6 ضوابط وإجراءات لإنشاء شركات الشخص الواحد.. تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإيراني الانتخابات الرئاسية الرئيس الإيراني يهنئ السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقرر "الاستثمار" بالحوار الوطني: الدولة تهتم بالمشروعات الصغيرة لخفض الاستيراد وتوطين الصناعة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة .
سعر الذهب اليوم السبت في مصر يتراجع مع بداية التعاملات .
.تحذير بفصل طلاب الثانوية العامة.. وتحرك عاجل لهذا السبب