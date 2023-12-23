الرئيس الإيراني يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسًا لمصر.

ومن ناحيته ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه اللفتة المُقدرة، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتطرَّق الاتصال أيضًا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

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