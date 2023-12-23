أمطار على 3 محافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري "محافظة البحيرة وكفر الشيخ" والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة .

وأضافت الهيئة أنه لا زالت الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتابعت: "من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية".

ولفتت إلى أنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2)م.

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