وكيل الأزهر: القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي تعصم الأمة من الغواية



القاهرة- أ ش أ

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إن كتاب الله هو منبع الخيرات ومصدر البركات الذي بتوجيهه يعمل البشر وبقوانينه يلتزمون، مؤكدًا أنه لا تزيد به الأهواء ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن دعا إليه هدي الصراط مستقيم .

جاء ذلك في كلمة وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي بدأت أعمالها اليوم وتستمر على مدار 5 أيام "دورة الشيخ محمود على البنا"

وقال إن مركز مصر الثقافي الإسلامي، جاء ضمن خطوات الجمهورية الجديدة، معربا عن تهنئته بتجديد الثقة وتولي الرئيس السيسى فترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن هذه المسابقة تحمل عدة رسائل طيبة فهي تتجاوز حفظ القرآن الكريم إلى فهم مقاصده السامية وتضيف بعدا إنسانيا أكد عليه الأزهر وتعاونت فيه مؤسسات الدولة وهو الفرع الخامس لذوي الهمم والسادس للمسابقة عن الأسر القرآنية.

وأكد الضويني أن الكلام عن القرآن وفضائل حفظه أمر محبب إلى النفس خاصة حفظة القرآن فهم أهل الله وخاصته، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هو العمل الدائم الذي يتصل ثوابه أمد الدهر حتى يأتي شفيعا لأصحابه والقرآن الكريم المعجزة الخالدة التي تعصم الأمة من الغواية، وتصون أبنائها من العماية، وبقدر تمسك الامة به تبقى عزيزة لقوله صلى الله عليه وسلم" تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله".

وأكد أن القرآن يبقى كالجبال شامخا يحفظ الأمة من الضياع والتيه وأن آياته تذكرنا بالأخلاق التي يجب أن نكون عليها وأننا أمة العلم والعمل نحمل الخير للناس عقيدة وسلوكا، في ظل ما يموج به العالم في انحراف للسلوك وسفك الدماء يأتي القرآن كتابا للأخلاق والإنسانية يحببنا عن الجمال في كل شىء مثل الصبر على كل ما نعانيه فقال " فصبر جميل والله المستعان" والصفح والتسامح يقول الله تعالى "واصفح الصفح الجميل" فيريد الله أن ينقلنا من القبح إلى الجمال .

وهنأ أهل القرآن بصلتهم الطيبة بكلام الله تعالى وأسرهم لمكانتهم عند الله لقوله صلى الله عليه وسلم "من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة فمن لم يفز بالجائزة فقد فاز بكتاب الله".

كان ذلك بحضور: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين، والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.