ضبط مخدرات وحشيش وحقن تجميل مع ركاب قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة -تفاصيل

كتب- محمد عبيد:

حررت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، 4 محاضر لركاب مصريين فور وصولهم من إيطاليا، حاولوا تهريب أقراص مخدرة وحشيش وحقن تجميل، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة العربية القادمة من بيرجامو في إيطاليا، استوقف محمد حسن مأمور الجمرك، راكبَين أثناء محاولتهما الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة عبد الرحمن ناصر، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات بها أشياء معتمة.

وكلف مينا رمزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بالمبني، إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويًّا؛ عثر معهما على عبوات كرتونية خاصة بأغذية، بداخلها ٥٠٠ شريط من العقار المذكور؛ بإجمالي ٦٩٨٩ قرصًا مع الراكب الأول، و٩٥ شريطًا مع الراكب الثاني، بإجمالي ١٣٢٥ قرصًا لنفس العقار المخدر، بإجمالي ٨٣١٣ قرصًا oxy contine.

وأمر الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وإحالتهما إلى النيابة .

وكانت المحاولة الثالثة مع راكب مصري قادم من بيرجامو في إيطاليا على رحلة خطوط طيران العربية، يخفي ٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٠ جراماً، وتم الضبط بواسطة إبراهيم حسن مدير الإدارة بالإنابة .

وكانت المحاولة الرابعة مع راكب مصري قادم على نفس الرحلة؛ حاول تهريب كمية كبيرة من العبوات الدوائية بها حقن "فيلر" خاصة بالتجميل ملفوفة بأوراق ألومنيوم فضية اللون، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد سامي مأمور اللجنة الجمركية، ومصطفى ياسين في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تحت إشراف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول .

وتم تحرير محضري ضبط ٨١ و٨٢ ضد الأول والثاني، ومحضري رقم ٨٠ و٨٣ ضد الثالث والرابع، تحت إشراف هاشم مصطفى مدير الإدارة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية .