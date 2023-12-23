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BBC

شيخ الأزهر: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته

11:30 ص السبت 23 ديسمبر 2023
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
  • عرض 18 صورة
    انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن كتاب الله هو منبع الخيرات ومصدر البركات، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يشبع منه العلماء.

ووجَّه في كلمته خلال انطلاق فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، اليوم السبت بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز بثقة المصريين لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن رسالة التجديد آتت ثمراتها بتكاتف المؤسسات الدينية.

ولفت إلى أن الحديث عن القرآن الكريم أمر محبب إلى النفس، وجعل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مشيرًا إلى أن إكرامهم تجليلا للمولى عز وجل.

ودعا المولى عز وجل أن ينصر الفلسطينيين، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله عز وجل.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مركز مصر الثقافي الإسلامي الأزهر

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