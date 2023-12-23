الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحدد المناطق المعرضة للأمطار اليوم

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الباردة ما زالت تُسيطر على البلاد، خلال اليوم السبت.

وذكرت أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتوقعت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية.

وأوضحت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار ️من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أنها رصدت اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2)م.