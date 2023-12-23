اليوم.. بيت المعمار ينظم جلسة حكى بعنوان "حكاية أنس الوجود"

كتب- محمد شاكر:

ينظم بيت المعمار المصري جلسة الحكي التفاعلية الشهرية مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين، بعنوان "حكاية أنس الوجود" وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها، اليوم فى الساعة العاشرة صباحًا.

تتناول الجلسة كذلك تطور الحكاية في العصور التالية وظهورها في حكايات ألف ليلة وليلة بقصة أنس الوجود وحبيبته المحبوسة في قصر جزيرة جبل الثكلى.

ستتناول جلسة الحكي عمارة المعابد في مصر القديمة مع شرح مبسط لمعبد إيزيس بجزيرة فيله وقصة فكة وإعادة تركيبه، كما سنستخدم بعض أدوات الحكي التفاعلي والألعاب والأنشطة التي توضح الحكايات للمشاركين.