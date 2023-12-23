نقيب السياحيين: مؤشرات إيجابية بالوصول لـ 15 مليون سائح نهاية الموسم

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية بالوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف "حلقة" لـ"مصراوي"، أنه خلال الفترة الحالية يوجد انتعاش كبير في أعداد السائحين في شتي المناطق السياحية، وتحديدًا بالأقصر وأسوان باعتبار الموسم الشتوي لهم، بالإضافة إلى تميز السياحة في مصر خلال الوقت الراهن بـ"السياحة الدائمة".

وأوضح نقيب السياحيين، أن العاملين بمجال السياحة يهتمون حاليًا بدعم السياحة الريفية وتقديم تسهيلات استثمارية؛ لتوفير العملة الصعبة.

وأشار حلقة، إلى أن الأقصر وأسوان أهم المزارات الشتوية، وفي إجازة منتصف العام تتوجه كل الرحلات لها، سواء النايل كروز أو الطيران، والجو يكون دافئ، بالإضافة للكم الكبير من الآثار المتواجدة هناك.

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