هل شهدت مصر إصابات بمتحور كورونا الجديد؟.. الصحة توضح

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو الماضي انتهاء وباء كورونا، استنادًا إلى نقص حالات الوفيات والاصابات جراء الإصابة بالفيروس، وأصبح فيروس كورونا ومتحوراته ضمن الفيروسات التنفسية التي نتعامل معها باستمرار.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه في فصل الشتاء معتاد انتشار الفيروسات التنفسية، وفي نفس الوقت من العام الماضي تزداد معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية على مستوى العالم، وما هو ملاحظ أن هذه الزيادة لا تختلف ولا تزيد عن العام الماضي.

وأوضح عبد الغفار، أن المتحور الجديد يعتبر أكثر انتشارًا ولا زلنا نتعامل معه مثل الفيروسات التنفسية، وحتى اللحظة لم يتم رصد إصابات بمتحور كورونا داخل مصر، لافتًا إلى أن 90% من الإصابات تعالج دون تدخلات علاجية عنيفة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اللقاحات القديمة مازالت مفيدة.. واللقاحات الجديدة المنتجة بعد 2023 لها فاعليات أفضل.

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