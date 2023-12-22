عمرو أديب مشيدًا بصفقة الفنادق التاريخية: تخارجوا يرحمكم الله

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية كبيرة بالشراكة بين صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: أشعر بسعادة كبيرة بسبب إتمام الدولة لتلك الصفقة بالتعاون مع كيان في حجم مجموعة طلعت مصطفى، مشيرًا إلى أن تخارج الدولة من المشروعات يشبهه خروج الروح من الجسد ويكون فيه تعقيدات.

وتسائل أديب: "لماذا تصر الدولة أن تكون مديرًا؟.. يجب التخارج.. والأفضل ما فعلته الدولة في التخارج من أشياء بعينها"، مشيرًا إلى أن مجموعة طلعت مصطفى قادرة على أن تحول الفنادق السبع لشي عظيم".

وأشار أديب إلى أنه يتمنى أن يشاهد تخارج خلال الفترة القادمة من البنوك والمطارات وتوسيع لدور القطاع الخاص حتى في الشركات التي تخارجت الدولة بنسبة منها ووجه رسالة للدولة قائلًا "أخرجوا يرحمكم الله".

وطالب أديب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يتعامل بشجاعة مع ملف التخارج " أي حاجة واقعة بيعها".

إقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحذر من طقس الغد



