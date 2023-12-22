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BBC

السيسي يتلقى تهنئة من رئيس تيار الحكمة العراقي بمناسبة فوزه بولاية جديدة

07:44 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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(أ ش أ):
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، الذي تقدم بالتهنئة للسيد الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس "تيار الحكمة" على الاتصال الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

تيار الحكمة العراق الرئيس السيسي عمار الحكيم

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