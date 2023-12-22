"الصحة" تضخ أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم ضخ أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.



وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وخفض إحتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة إلى البقاء في المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.



وأوضح أن لقاح الإنفونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بابرة في الذراع، حيث تنشط الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة ضد المرض، مشيراً إلى أهميتة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابون بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.