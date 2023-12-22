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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه ٤٠٠ مم بفيصل

06:01 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:
حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٤٠٠ مم بطريق المريوطية في تقاطعه مع شارع الشيشيني نطاق منطقة فيصل؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الهرم، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ لضمان عدم تأثر ضخ المياه بصورتها الطبيعية بالمناطق التي يخدمها الخط، والقيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر؛ لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.
وكلف راشد، رئيس حي الهرم، بالدفع بالمعدات بالتعاون مع شركة المياه، وشفط بؤر تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين.
وشدد المحافظ، على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية فور الإنتهاء.
وكلف راشد، القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح؛ لمتابعة الأعمال وإزالة أية معوقات لضمان الانتهاء منها.

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كسر ماسورة مياه إصلاح ماسورة مياه مياه الجيزة أحمد راشد

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