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BBC

نقيب السياحيين يقترح تحويل شقق المواطنين المُغلقة إلى غرف فندقية

03:57 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

باسم حلقة نقيب السياحيين

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كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن زيادة أعداد الغرف الفندقية من ضمن خطط وزارة السياحة المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "حلقة" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن زيادة الغرف الفندقية تستهدف استيعاب أعداد أكبر من السائحين وزيادة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لمختلف الفئات.

وأشار إلى وجود اقتراحات متعددة لزيادة أعداد الغرف الفندقية، من بينها فتح الباب أمام المستثمرين من خلال وجود تسهيلات متعددة لهم وإعفاءات ضريبية وغيرها.

ولفت إلى وجود مقترحات بتحويل بعض مباني الهيئات والوزارات القديمة التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة لغرف فندقية والاستفادة منها.

وأوضح أنه يوجد مقترحات باستغلال الشقق السكنية المُغلقة للمواطنين والاستثمار بها؛ لاستيعاب أعداد جديدة من السائحين بحيث يستفيد صاحبها والدولة معًا، وبما يعمل على توفير العملة الصعبة.

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باسم حلقة نقيب السياحيين الغرف الفندقية وزارة السياحة

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