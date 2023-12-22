مستنسخات وثائق نادرة وخصم 25%.. "الثقافة" تفتتح أول معرض للكتب بممشى "أهل مصر"

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، نيابة عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، معرِضًا لأهم إصدارات الهيئة في مشاركة هي الأولى ضمن بازار ممشى "أهل مصر".

وتشارك دار الكتب والوثائق بحوالي ٢٥٠ عنوانًا من بينها: "وثائق المسرح المصري"، "رحلات بشارة تقلا"، "مصر وجامعة الدول العربية"، "مصر والصراع حول القرن الإفريقي"، "مصر وفلسطين"، "التطور الدستوري في مصر"، "الحركة الطلابية في مصر: "الإفتاء المصري في القرن التاسع عشر"، "مصر وفرنسا.. العلاقات الاقتصادية والقانونية"، وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات.

وتتيح دار الكتب والوثائق القومية عددًا من مستنسخات عالية الجودة من بعض مقتنياتها النادرة للبيع بأسعار رمزية، وتشمل تلك المستنسخات نماذج من المخطوطات الفارسية والهندية، وعددًا من الصور الفوتوغرافية النادرة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٧ يناير ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى أهل مصر، ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى منتصف الليل.

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