كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، أن سعر السكر في السوق الحر يصل إلى 30 جنيه، في حين أن السعر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار يصل 27 جنيه.

وأضاف عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظومة الدعم على رغيف الخبز يتم صرفها للمواطن بنحو 5 أرغفة في اليوم الواحد بإجمالي 150 رغيف شهريا، لافتًا أن إجمالي الدعم الموجه من الدولة للفرد يصل إلى 200 جنيه شهريا.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، أن السلع المدعمة تُباع في المنافذ الحكومية وليست في المنافذ الخاصة، والأسواق العالمية لها تأثير على السعر المحلي.

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