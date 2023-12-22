نقيب السياحيين: عدد سائحي اليخوت لن يقل سنويًا عن 2 مليون سائح



كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن سياحة اليخوت كانت من ضمن أنواع السياحة التي تواجه مشكلات إدارية وقانونية وروتينة؛ كانت تعطلها.

وأضاف "حلقة" لـ"مصراوي"، أن سياحة اليخوت تحتاج إلى تصريح وتقديم طلب ليس قبل شهر حتي يتم الموافقة عليه.

وأوضح نقيب السياحيين، أنه بعد تدخل الرئيس طلب خروج الموافقات خلال مدة لا تزيد عن نصف ساعة، مما فتح الباب أمام سياحة، بالإضافة إلى البنية التحتية في المراين؛ لاستقبال هذا النوع والخدمات التي تقدم لليخوت فيما يتعلق بالصيانة والتمويل؛ مما ساعدهم على إزدهارها.

وأشار إلى أنه، يوجد كثير من اليخوت بدأت تأتي إلى مصر بدلًا من ذهابها لموانئ أخري.

ولفت حلقة، إلى أن عدد السائحين من سياحة اليخوت لن يقل سنويًا عن 2 مليون سائح، مؤكدًا أن معدل الإنفاق لنوعية هؤلاء السائحين مرتفع؛ نتيجة الفئة الاقتصادية الخاصة بهم.

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