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BBC

خبير اقتصادي يكشف سبب توجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة

11:18 م الخميس 21 ديسمبر 2023

الدكتور محمد شادي الباحث في المركز المصري للفكر وا

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد شادي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، عن أسباب اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.

وقال شادي في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "cbc" مساء الخميس، إن البنك المركزي يحاول أن يحافظ على معدلات الاستهلاك، البنك المركزي بقى شايف كفاية جمع الفلوس الموجودة في السوق".

وأضاف الدكتور محمد شادي: "يحاول أن يحافظ للناس على المعدل الباقي من الاستهلاك إحنا بدأنا نشوف نهاية فترة التشديد النقدي والفلوس تكلفتها هتبدأ تقل، البنك المركزي يقول أننا قربنا نخرج من فترة الفلوس الغالية إلى الفلوس الرخيصة".

وتابع "ومن كان يقوم بتقليل الشراء عنده فرصة للشراء، الأول تقليل الشراء كان بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد وعندنا دولارات أقل كمية بضائع أقل وكمية فلوس أكتر والطلب عليها كان عالي وهذا خلى أسعارها عالية".

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الدكتور محمد شادي المركز المصري للفكر والدراسات البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة

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