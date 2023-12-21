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BBC

هل تأثرت قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر؟.. الفريق أسامة ربيع يوضح

10:53 م الخميس 21 ديسمبر 2023

الفريق أسامة ربيع

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كتب- حسن مرسي:

هنأ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأزمات مستمرة حول العالم، وأن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، قائلا: نتابع جميع أحداث التوترات باستمرار في البحرالأحمر.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن هناك 113 سفينة حولت وجهتها من قناة السويس بداية من 19 نوفمبر إلي 20 ديسمبر، مرجعا ذلك نتيجة للأحداث الجارية في مضيق باب المندب والاتجاه عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن متوسط السفن العابرة في قناة السويس خلال اليوم، يتراوح من 72 إلى 74 سفينة، بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن بضائع.

الانتخابات الرئاسية هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الرئيس عبدالفتاح السيسي

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