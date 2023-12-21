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BBC

شعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع الجنوني للذهب مؤخرًا

10:00 م الخميس 21 ديسمبر 2023

أسعار الذهب

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كتب- حسن مرسي:
قال عمر المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو الملاذ الآمن للإدخار والاستثمار على مر التاريخ، حتى لو حدث انخفاض فى أسعاره يتجاوزها ويعود لنفس المعدل بل ويتخطاه.

وأضاف "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ten، أنه في ظل الأحداث الاقتصادية حاليا والتذبذب الذي يشهده الاقتصاد العالمي مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة كلها مؤشرات توحي بإرتفاع أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن تعاود أسعار الذهب الانخفاض في السوق المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة وصولًا إلى المعدلات الطبيعية ويمكن أن يرتفع مرة اخرى بعدها.

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أسعار الذهب شعبة الذهب سعر الجنيه الذهب

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