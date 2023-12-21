مصر للطيران تنقل أبطال السوبر المصري في نسخته الجديدة بالامارات

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصرللطيران، 3 رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقام في نسخته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ٢٥ حتي ٢٨ ديسمبر الحالي.

وقالت مصادر بالشركة، إن رحلة مصرللطيران رقم MS3012 من أحدث طرازات الإيرباص A320Neo أقلعت من صالة ٤ بمطار القاهرة الدولي لنقل بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم الي مدينة أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتابعت المصادر، تقوم مصرللطيران غدًا بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3010 من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة لنقل بعثة نادي فيوتشر للمشاركة في البطولة ذاتها.

من ناحية أخري تسير الشركة يوم السبت القادم رحلة خاصة مباشرة رقم MS3902 بخط سير (جدة / أبوظبي) لنقل بعثة النادي الأهلي عقب مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر أن الشركة سوف تسير ٣ رحلات لعودة الفرق الثلاثة يوم ٢٩ ديسمبر عقب انتهاء البطولة.