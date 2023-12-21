إعلان

BBC

اللجنة النقابية بجريدة الوفد تعلق الاعتصام بعد تحقيق جزئي للمطالب

05:37 م الخميس 21 ديسمبر 2023

حزب الوفد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل، اليوم الخميس، تعليق اعتصامهم حتى يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على استجابة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بتحقيق جزء من المطالب اليوم.
وحددت اللجنة المطالب والتي تثملت في:
1- إرسال قرار زيادة اـ 800 جنيه إلى الإدارة المالية للتنفيذ.
2- إيقاف التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء الجمعية العمومية

وقرر الاجتماع باللجنة النقابية يوم الأحد لبحث المطالب التالية:
-تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة وفقاً للائحة
-جدولة ال900 جنيه خلال 6 أشهر
-البت في عودة المصدر لرئيس اللجنة النقابية

وأضاف البيان: تتقدم اللجنة النقابية بخالص الشكر للدكتور أيمن محسب والدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير والزملاء جميعاً لموقفهم المشرف في الأزمة الراهنة.
وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح، لحين تحقيق مطالبهم، وخاصة زيادة رواتبهم.

حزب الوفد صحيفة الوفد عبدالسند يمامة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مُتحدث الصحة يكشف موقف متحور كورونا الجديد "JN.1"عاجل|
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع إلى 3 آلاف جنيه بمنتصف التعاملات
قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء
أبرز 8 إطلالات لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي