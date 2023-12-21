اللجنة النقابية بجريدة الوفد تعلق الاعتصام بعد تحقيق جزئي للمطالب



كتب- إسلام لطفي:

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل، اليوم الخميس، تعليق اعتصامهم حتى يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على استجابة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بتحقيق جزء من المطالب اليوم.

وحددت اللجنة المطالب والتي تثملت في:

1- إرسال قرار زيادة اـ 800 جنيه إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

2- إيقاف التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء الجمعية العمومية

وقرر الاجتماع باللجنة النقابية يوم الأحد لبحث المطالب التالية:

-تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة وفقاً للائحة

-جدولة ال900 جنيه خلال 6 أشهر

-البت في عودة المصدر لرئيس اللجنة النقابية

وأضاف البيان: تتقدم اللجنة النقابية بخالص الشكر للدكتور أيمن محسب والدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير والزملاء جميعاً لموقفهم المشرف في الأزمة الراهنة.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح، لحين تحقيق مطالبهم، وخاصة زيادة رواتبهم.