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BBC

"السلع التموينية" تطرح ممارسة لتوريد 1500 طن زيت صويا وعباد

04:40 م الخميس 21 ديسمبر 2023

زيت صويا وعباد

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كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح ممارسة رقم 9 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا - 500 طن زيت عباد).

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إن العروض تُقدم لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وتُعقد جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين، كما أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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زيت صويا وعباد توريد زيت صويا الهيئة العامة للسلع التموينية توريد زيت خام محلي جلسة فض المظاريف والبت وزارة التموين

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