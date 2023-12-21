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البابا تواضروس يهنئ أمير الكويت الجديد

04:30 م الخميس 21 ديسمبر 2023

البابا تواضروس

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كتب- إسلام لطفي:

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت.

وقالت الكنسية، في بيان: نثق أن الأمير صاحب التاريخ المشهود في المسؤوليات الوطنية الكبرى سيستكمل السير في طريق البناء والتقدم، ويطور فيه بما يحفظ ويزيد رخاء ومصالح شعب الكويت الشقيق.

وتابعت: نصلي أن يوفق الله مساعيه لما فيه سلام وبنيان دولة الكويت وآمال شعبها العظيم.

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