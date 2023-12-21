مُتحدث الصحة يكشف موقف متحور كورونا الجديد "JN.1"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".

وأوضح "عبد الغفار" أنه طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

وأضاف: يُعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد.

وأشار إلى أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا توجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور الجديد، وكذلك 2.86.BA بمصر حتى الآن.

وأشار إلى أنه يظل من المفيد دائما الحرص على:

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضًا.

وبشأن كيفية الحصول على لقاح كورونا حاليًا، أوضح "عبد الغفار" لمصراوي، أن كل لقاحات كورونا تتوفر في مصر في الوقت الراهن، كما أن المواطنين يحصلون على جرعات لقاحات كورونا في نفس الأماكن التي حصلوا فيها على الجرعات السابقة.

وأضاف: "المواطن يذهب إلى المركز أو الوحدة الصحية المتوفر بها اللقاحات، ويتم تسجيل بياناته داخلها أثناء وجوده، ثم يحصل على جرعة اللقاح بشكل طبيعي".

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