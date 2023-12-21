إعلان

BBC

رئيس أوربكستان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

02:36 م الخميس 21 ديسمبر 2023

شوكت ميرضيائيف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، الذي هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة.

ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.

اقرأ أيضا:

الأرصاد تحدد الظاهرة المسيطرة على طقس اليوم.. وتقدم نصيحة مهمة

قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء

وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة

شوكت ميرضيائيف رئيس أوربكستان يهنئ الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية رئاسية جديدة مسيرة التعاون بين البلدين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع إلى 3 آلاف جنيه بمنتصف التعاملات
قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء
أبرز 8 إطلالات لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي