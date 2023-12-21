نقيبة التمريض: حبس المعتدين على تمريض قويسنا 6 أشهر "انتصار للمهنة"

كتب- أحمد جمعة:

اعتبرت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الحكم القضائي الصادر عن جنح قويسنا فى الجنحة رقم 26190 لسنة 2022 بحبس المعتدين على هيئة تمريض مستشفى قويسنا المركزي ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وقبول الدعوى المدنية، بأنه انتصار لكافة أعضاء هيئة التمريض، متقدمة بالشكر للقضاء المصري الذي نصف تمريض قويسنا ورد الحق للممرضات المعتدى عليهن.

وأشارت في بيان اليوم، إلى أن النقابة قامت فور الحادث بتشكيل هيئة دفاع ضمت مستشاري النقابة العامة والمستشار القانوني لنقابة المنوفية لتولي أمر الدفاع عن حقوق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا المركزي وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمر يوم بيوم حتى رجوع الحق إلى التمريض المعتدى عليه وجموع التمريض المصري.

كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة الاعتداء على موظفين عمومين وهم 3 من تمريض مستشفى قويسنا المركزي في شهر ديسمبر عام 2022، وذلك لـ 4 متهمين وتداولت إجراءات المحاكمة ابتداءً من شهر مارس 2023 إلى أن قضت محكمة جنح قويسنا بجلسة 7/12/2023 بحبس الـ 4 متهمين 6 أشهر مع الشغل وقبول الدعوى المدنية.

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