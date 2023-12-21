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BBC

جيش الاحتلال يعلن إصابة 80 جنديًا خلال 24 ساعة في غزة

01:31 م الخميس 21 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 40 جنديًا إسرائيليًا خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم، إصابة 8 من قواته بجروح خطيرة في معارك جنوب وشمال غزة، بينهما ضابطين.

كما أفاد بيان الاحتلال، بمقتل 3 عسكريين بينهما ضابطين في جنوب القطاع خلال المعارك الدائرة.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قال في بيانه أمس الأربعاء، إن مقاتلي المقاومة الفلسطينية، قتلوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة 25 جندي إسرائيلي، إضافة إلى تدمير 41 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي.

وأفاد أبو عبيدة، أن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلن عنها.

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